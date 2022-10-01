​ЦСКА назвал состав на матч с «Химками»

В субботу ЦСКА будет проводить гостевой матч чемпионата России против «Химок». Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Набабкин, Фукс, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Чалов.

Стартовый свисток футболисты «Химок» и ЦСКА услышат в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что ЦСКА после десяти туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.