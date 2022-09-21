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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московский ЦСКА сыграет со своей молодёжкой

 
21 Сентября 2022 • 21:59 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

В четверг, 22 сентября, московский ЦСКА сыграет спарринговый матч со своим молодежным составом, эта игра будет показана в прямом эфире на официальном сайте клуба. Она начнется в 12 часов, уточняет пресс-служба ЦСКА. Матч пройдет без зрителей.

В российском чемпионате Премьер-лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, в последнем матче команда неожиданно уступила московскому «Торпедо» со счетом 0:1. Следующий свой календарный матч в рамках одиннадцатого тура московский клуб проведет против «Химок», это случится первого октября.

В последний раз чемпионом России ЦСКА становился в 2016 году.

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ЦСКА Москва
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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