Московский ЦСКА сыграет со своей молодёжкой

В четверг, 22 сентября, московский ЦСКА сыграет спарринговый матч со своим молодежным составом, эта игра будет показана в прямом эфире на официальном сайте клуба. Она начнется в 12 часов, уточняет пресс-служба ЦСКА. Матч пройдет без зрителей.

В российском чемпионате Премьер-лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, в последнем матче команда неожиданно уступила московскому «Торпедо» со счетом 0:1. Следующий свой календарный матч в рамках одиннадцатого тура московский клуб проведет против «Химок», это случится первого октября.

В последний раз чемпионом России ЦСКА становился в 2016 году.