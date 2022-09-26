«Химки» назначили Джиоева начальником основной команды

«Химки» на своём официальном сайте объявили о назначении Хасана Джиоева начальником основной команды.

Ранее Джиоев занимал аналогичную должность в «Олимпе-Долгопрудном» и «Алании», также специалист ранее работал в «Тамбове». С лета прошлого года он взаимодействовал с молодёжной командой «Химок», начальником которой, в свою очередь, стал Владислав Палагин.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков, расположившись на 13-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут 1 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.