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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» назначили Джиоева начальником основной команды

26 Сентября 2022 • 15:03 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

«Химки» на своём официальном сайте объявили о назначении Хасана Джиоева начальником основной команды.

Ранее Джиоев занимал аналогичную должность в «Олимпе-Долгопрудном» и «Алании», также специалист ранее работал в «Тамбове». С лета прошлого года он взаимодействовал с молодёжной командой «Химок», начальником которой, в свою очередь, стал Владислав Палагин.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» набрали восемь очков, расположившись на 13-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут 1 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Хасан Джиоев
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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