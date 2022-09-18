Чалов рассказал, доволен ли он стартом сезона от ЦСКА

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов оценил старт нового сезона РПЛ для своей команды.

«Доволен ли я, как ЦСКА начал сезон? Могли лучше, но ничего, работаем. Сделаем работу над ошибками и будем играть лучше», — заявил Чалов на официальном YouTube-канале сборной России.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две голевые передачи.

После 10-ти туров «армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях встретится с «Химками» 1 октября.