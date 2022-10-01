Федотов: «Наша традиционная болезнь последних десяти минут»

В матче одиннадцатого тура российской Премьер-лиги ЦСКА уверенно переиграл «Химки», забив два мяча в первом тайме. Правда, подмосковный клуб один мяч все-таки сумел отыграть, но в итоге победа все равно осталась за «армейцами». Наставник ЦСКА, Владимир Федотов, согласен с тем, что его команда заставила понервничать болельщиков в конце матча. Он назвал подобный синдром «болезнью последних десяти минут».

- Опять наша болезнь последних 10 минут — случилась напряженная концовка, когда на поле появился Мирзов. В концовке слишком усложняли, когда нужно бить, а когда нужно отдавать, то мы били. В эти моменты необходимо успокоится и хладнокровно все реализовывать, - цитирует слова Федотова официальный сайт ЦСКА.