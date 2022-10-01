Чалов снова тащит: дубль Фёдора принёс ЦСКА победу над кризисными «Химками»

В матче 11-го тура чемпионата России сошлись «Химки» и ЦСКА.

Во втором матче игрового дня ЦСКА пожаловал в Подмосковье, дабы продлить ужасающую серию «Химок». После того, как случилось неожиданное увольнение Сергея Юрана, команду будто прокляли. Вроде те же игроки, а результата нет вообще. Ни одной победы почти за два месяца, ужасное падение по турнирной таблице РПЛ, в Кубке России разгром 0:5 от «Локомотива», полученный на неделе.

А ЦСКА полуосновным составом обыграл «Сочи» и был готов к игре против «Химок». Правда, задержавшийся в сборной Хорхе Карраскаль не попал даже в заявку, а уставший Медина остался на скамейке запасных. Зато в старте появился Фёдор Чалов, как раз и сделавший ту победу над «Сочи». И продолжил форвард ЦСКА свои геройства, обеспечив необходимый результат для своей команды уже за первый тайм.

Первый же момент в матче был реализован Чаловым. Мойзес из аута вбросил на Кучаева, Константин разрезающей передачей вывел Фёдора на рандеву с голкипером, а тот технично перебросил Лантратова – 0:1. После гола ЦСКА немного просел, отдал инициативу и чуть не получил пенальти в свой ворота. Виллиан в подкате выбил мяч у Руденко, форвард «Химок» рухнул на газон, однако арбитр указал на угловой флаг.

Получив сигнал, «армейцы» вновь включились. Диагональ с фланга после серии рикошетов нашла Гайича на дальнем углу. Милан по сути расстреливал Лантратова, но голкипер героически принял на себя удар. Следующим супершанс получил Мухин, в полном одиночестве оказавшийся на линии вратарской. Опять расстрел Лантратова, и опять голкипер выходит победителем в этой дуэли. И только под конец тайма Чалов дал мастер-класс по реализации.

Кучаев накрыл Чёрного, завозившегося у своей штрафной площади и организовал себе же выход один на один. Благополучно проиграл дуэль, но тут возник Чалов, который успел к мячу, уже укатывающему за лицевую и с острейшего угла вонзил его под перекладину – 0:2. Во втором тайме Фёдор рвался к хет-трику и был очень к нему близок. Но после прострела Мухина пробил чуть левее створа, а когда смог прошить Гудиева – мяч вынесли с «ленточки». Кстати, оба эпизода к тому же завершились офсайдом.

«Химки» робко старались вернуть интригу, но толком ничего не получалось. Свежий Мирзов поймал обрез Набабкина, рванул в штрафную и опасно пробил, но в подкате заблокировал удар Щенников. Комбинационного футбола у хозяев практически не было, хотя мячом они владели много. Однако гол престижа всё-таки случился, уж слишком ЦСКА прижался к воротам. Идову воспользовался ошибкой Ермакова, снабдил мячом Гулиева, а тот мягко навесил на Магомедова. Бутте удался отличный удар головой – 1:2.

Всё равно «Химки» уступили, так и нет у подмосковного клуба побед без Юрана. А ЦСКА после виктории двигает «Ростов» со второго места и планирует там остаться, ведь завтра футболистам Карпина играть против «Зенита» в гостях.