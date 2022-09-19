Роберт Чибеж, агент полузащитника «Удинезе» Яки Бийола, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его клиент верит в возможное возвращение в ЦСКА. Напомним, что вчера Бийол отметился голом в ворота миланского «Интера», который был обыгран «Удинезе» со счётом 3:1.

«Яка осваивается в Италии, ему очень нравится футбол, в который команда играет. Добиваться успеха на таком уровне особенно приятно, вчера он забил и поучаствовал в ещё одном голе, это особенный день. Хочу сказать, что мы получаем очень много писем из России. Он знает, что болельщики ЦСКА следят за ним и желают ему успеха. Для него это очень важно, потому что он не забывает о клубе и очень ценит время в России и любовь болельщиков. Сейчас он счастлив в Италии, но кто знает, может быть он вернётся в ЦСКА когда-нибудь. Яка реально верит, что когда-нибудь это случится.