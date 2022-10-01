Прогноз на матч «Химки» - ЦСКА от Бубнова

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Химками» и ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«1:2. ЦСКА сейчас сталкивается с необходимостью ротировать состав. Федотову приходится принимать непростые решения. Но у «Химок» все плохо, так что «армейцы» очки взять обязаны», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Химках сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости идут на третьей строчке.