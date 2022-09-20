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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев: «Не стоит гоняться за призраками, надо просто побеждать»

 
20 Сентября 2022 • 03:22 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев считает, что его футболистам лучше сфокусироваться на своей игре и результатах от матча к матчу, а не отвлекаться на конкурентов, из-за чего у них может пропадать фокус.

В результате происходят такие матчи, как с «Торпедо», в котором команда Владимира Федотова потерпела сенсационное поражение.

- Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита». Просто надо стараться побеждать в каждой игре. Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно, - цитирует Бабаева издание «Известия».

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ЦСКА Москва Роман Бабаев
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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