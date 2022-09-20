Бабаев: «Не стоит гоняться за призраками, надо просто побеждать»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев считает, что его футболистам лучше сфокусироваться на своей игре и результатах от матча к матчу, а не отвлекаться на конкурентов, из-за чего у них может пропадать фокус.

В результате происходят такие матчи, как с «Торпедо», в котором команда Владимира Федотова потерпела сенсационное поражение.

- Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита». Просто надо стараться побеждать в каждой игре. Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно, - цитирует Бабаева издание «Известия».