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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник сборной Казахстана рассказал об уникальности Зайнутдинова

29 Сентября 2022 • 12:29 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о таланте полузащитника столичного ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.

«Баха действительно по-своему уникальный игрок. Это футболист Лобановского, который любил в свое время тех, кто может без проблем закрывать разные позиции», – рассказал специалист в интервью «Чемпионату». По мнению тренера, казахский универсал без проблем закрепился бы в легендарном киевском «Динамо» времён Валерия Лобановского.

Напомним, что ранее появлялись слухи о желании «Аталанты» приобрести Зайнутдинова.

В составе сборной Казахстана Адиев и Зайнутдинов пробились во второй по силе дивизион Лиги наций, досрочно выиграв квартет у сборных Словакии, Азербайджана и Беларуси.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Казахстана Магомед Адиев Бактиёр Зайнутдинов
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ХИМКИ ЦСКА МОСКВА
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