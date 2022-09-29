Наставник сборной Казахстана рассказал об уникальности Зайнутдинова

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о таланте полузащитника столичного ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.

«Баха действительно по-своему уникальный игрок. Это футболист Лобановского, который любил в свое время тех, кто может без проблем закрывать разные позиции», – рассказал специалист в интервью «Чемпионату». По мнению тренера, казахский универсал без проблем закрепился бы в легендарном киевском «Динамо» времён Валерия Лобановского.

Напомним, что ранее появлялись слухи о желании «Аталанты» приобрести Зайнутдинова.

В составе сборной Казахстана Адиев и Зайнутдинов пробились во второй по силе дивизион Лиги наций, досрочно выиграв квартет у сборных Словакии, Азербайджана и Беларуси.

