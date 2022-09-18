Чалов: Мы все желаем здоровья Дивееву и ждём его возвращения

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о травме своего напарника по команде Игоря Дивеева.

«Непростая история. Он выпрыгнул, приземлился и почувствовал, что у него что-то хрустнуло. Конечно, мы все ему желаем здоровья, чтобы он скорее возвращался на поле», — приводит слова Чалова официальный телеграм-канал сборной России.

22-летний Дивеев получил травму в матче 10-то тура чемпионата России и пропустит минимум три месяца. Вместо него в сборную был вызван защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой.

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии должен состояться 24 сентября в Бишкеке.