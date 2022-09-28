Терюшков — о Ларине: «Если его на самом деле подставили, то надо выбирать людей, чтобы они не подставляли»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину по делу о мошенничестве.

Напомним, сегодня, 28 сентября, суд приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима. По версии следствия, экс-президент завышал реальное количество игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование.

«Я могу сказать одно — закон есть для всех. Если его на самом деле подставили, то надо выбирать тех людей, которые сидят рядом с тобой, чтобы они не подставляли», — приводит слова Терюшкова Metaratings.