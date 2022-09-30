Гайч рассказал о «странном» напитке, который он увидел в России

Защищающий цвета ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ходе интервью для «Комсомольской правды» сказал, что в России он не встретил блюд, которые бы его оттолкнули. При этом Гайч отметил один странный напиток.

«Мне правда кажется странным один напиток, но может потому, что у нас так не делают. Это томатный сок, красный такой… Он мне кажется сверхстранным. Для нас это что-то невообразимое», - высказался Гайч.

В сезоне 2022/2023 Адольфо Гайч провёл за ЦСКА восемь официальных матчей. В них аргентинский форвард записал на свой счёт два результативных удара.

После десяти туров ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на шесть зачётных баллов.