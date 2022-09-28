В пятницу Карраскаль вернётся в расположение ЦСКА

Колумбийский хавбек московского ЦСКА Хорхе Карраскаль в пятницу явится в расположение клуба после паузы на выступления сборных. Скорое возвращение футболиста подтвердил директор коммуникационного отдела московского клуба Кирилл Брейдо.

Помимо Карраскаля, команду на период выступлений национальных команд покинули также Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Виктор Мендес и Бахтиер Зайнутдинов.

- Зайнутдинов прилетел сегодня утром, Виктор Мендес - буквально час назад. Хесус Медина прибывает сегодня в Москву в районе полуночи, Карраскаля ждем в Москве уже ночью 30 сентября, - цитирует Брейдо новостное агентство ТАСС.