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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихий уверен, что «Химки» будут крепким середняком

28 Сентября 2022 • 20:37 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий выразил уверенность в прогрессе подмосковного клуба.

«Я все так же вижу, что команда будет крепким середняком. Просто нужно немного времени», — передает слова Тихого «Чемпионат».

Футболист заявил, что два года назад команда тоже провалила первую треть чемпионата, но потом оказалась на восьмой строчке, поэтому есть уверенность, что мы на правильном пути.

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

После десяти туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Тихий
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