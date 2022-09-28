Тихий уверен, что «Химки» будут крепким середняком

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий выразил уверенность в прогрессе подмосковного клуба.

«Я все так же вижу, что команда будет крепким середняком. Просто нужно немного времени», — передает слова Тихого «Чемпионат».

Футболист заявил, что два года назад команда тоже провалила первую треть чемпионата, но потом оказалась на восьмой строчке, поэтому есть уверенность, что мы на правильном пути.

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

После десяти туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 8 очков.