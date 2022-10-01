Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» над «Химками» (2:1).

«Только результат и радует - очередная невнятная игра в исполнении ЦСКА. Так происходит уже на протяжении последних нескольких игр. Выбрали тактику играть от обороны против соперника, который много пропускает и находится в не лучшей форме. Команда, которая претендует на высокие места в чемпионате, не имеет права так играть. Возможно, проблемы в физическом состоянии. Команда, может быть, не может играть в такой футбол, который ставил Федотов в начале сезона.

Сегодня хорошо проявил себя Кучаев, он обострял, хорошо смотрелся в центре. От него все опасные пасы и шли. Он поучаствовал в голевых эпизодах, вывел Мухина один на один. Очень хорошую игру провел Мойзес, он действовал очень продуктивно. Он и обострял, и в обороне здорово отрабатывал. Не было сегодня комбинационного футбола, было много ошибок в простых ситуациях. Отсюда и невнятная игра.

Что касается Фёдора Чалова. Очень хорошо, что в команде есть человек, который может забить гол в нужный момент. Чалову нужно продолжать и не останавливаться. Бывает, когда он выключается из игры. Неизвестно, почему так происходит. Может быть, физическое состояние, а может, так обучен. Но частенько он выключается из игры. Но он забивает, а это очень хорошо для команды. Победный результат при плохой игре - это плюс ЦСКА. Они включаются в определенную гонку за высшие места в чемпионате. Но хочется, чтобы они вышли из физической ямы и стали показывать более внятный футбол», - сказал Масалитин.