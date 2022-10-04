Габулов рассказал, в чём Акинфеев лучше Лантратова

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сравнил голкипера «Химок» Илью Лантратова с многолетним стражем ворот ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Напомним, в матче 11-го тура РПЛ «армейцы» одолели подмосковный коллектив со счётом 2:1.
По мнению Габулова, Лантратов провёл неплохую игру, однако Акинфеев выглядел гораздо спокойнее и увереннее.
«На 13-й минуте Кучаев вывел Чалова фактически один на один с голкипером «Химок». Фёдор принял мяч в стороне от ворот, у бьющего был немного острый угол. Считаю, Лантратову не стоило выбрасываться вперёд, а нужно было остаться в глубине ворот. Перехватить передачу он не мог, накрыть нападающего в момент приёма — тоже», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».
Бывший вратарь вспомнил аналогичный момент и с участием Акинфеева, где игрок ЦСКА не стал выбегать вперёд, а дал возможность своим партнёрам побороться с нападающим соперника, оставшись в сбалансированной позиции.
Бан пользователя