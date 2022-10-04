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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов рассказал, в чём Акинфеев лучше Лантратова

04 Октября 2022 • 11:00 Комментировать
Химки
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сравнил голкипера «Химок» Илью Лантратова с многолетним стражем ворот ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ «армейцы» одолели подмосковный коллектив со счётом 2:1.

По мнению Габулова, Лантратов провёл неплохую игру, однако Акинфеев выглядел гораздо спокойнее и увереннее.

«На 13-й минуте Кучаев вывел Чалова фактически один на один с голкипером «Химок». Фёдор принял мяч в стороне от ворот, у бьющего был немного острый угол. Считаю, Лантратову не стоило выбрасываться вперёд, а нужно было остаться в глубине ворот. Перехватить передачу он не мог, накрыть нападающего в момент приёма — тоже», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Бывший вратарь вспомнил аналогичный момент и с участием Акинфеева, где игрок ЦСКА не стал выбегать вперёд, а дал возможность своим партнёрам побороться с нападающим соперника, оставшись в сбалансированной позиции.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА с 23 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Зенита» на шесть баллов. «Химки» же опустились на 14-ю строчку, вплотную подобравшись к зоне вылета. 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Игорь Акинфеев Владимир Габулов Илья Лантратов
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