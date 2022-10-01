Долгов: Мы уже лучше понимаем требования Гогниева

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о работе со Спартаком Гогниевым.

«У Гогниева обычные требование. Просто у нас за месяц сменилось три тренера, у всех троих были разные требования. Команда перестраивается», — передает слова Долгова «Чемпионат».

Футболист заявил, что сейчас команда лучше стала понимать требования Спартака Артуровича, матч с ЦСКА можно занести в актив, хоть результат и неудовлетворительный, но игра была неплохой.

«Химки» проиграли «армейцам» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:2.

Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков.