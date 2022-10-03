В ЦСКА отреагировали на информацию о переходе под контроль компании из Китая

Представитель московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о том, что новым владельцем «армейского» клуба станет компания из Китая.

«Коллеги опубликовали неверные догадки. ЦСКА не имеет никакого отношения к компании из Гонконга и господину Жукай Чжу», - гласит сообщение Брейдо в телеграм-канале.

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА одержал гостевую победу над подмосковными «Химками» со счетом 2:1. После этой встречи подопечные Владимира Федотова вернулись на второе место в таблице РПЛ. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.