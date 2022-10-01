​Тихий – о долгах в «Химках»: «Руководство обещает в ближайшее время это исправить»

«Химки» имеют задолженности по заработной плате перед своими футболистами. После поражения от ЦСКА (1:2) комментарий на этот счёт дал защитник команды Дмитрий Тихий.

«Да, действительно есть определенные задержки по зарплате. Руководство клуба обещает в ближайшее время всё это дело исправить», - высказался Тихий, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что «Химки» имеют серию без побед во всех турнирах из 10 матчей. В последний раз подмосковная команда побеждала 7 августа ещё при Сергее Юране на тренерском мостике.

«Химки» на текущий момент занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.