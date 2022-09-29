​В «Химках» уже три месяца не выплачиваются зарплаты

Судя по всему, «Химки» испытывают финансовые трудности. По информации «Матч ТВ», в подмосковном клубе уже три месяца не выплачиваются заработные платы. Согласно данным источника, задолженность уже перевалила за 300 миллионов рублей.

Отмечается, что футболисты «Химок» до сих пор не получили премиальных выплат по итогам прошлого чемпионата. Тогда, напомним, команда сохранила прописку в Премьер-лиге за счёт успеха в стыковых играх.

Руководители «Химок» обещают рассчитаться с долгами до средины октября, утверждает источник.

После десяти сыгранных туров «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.