Терюшков – о контракте Черевченко: «75 млн неустойки? Это бред, глупость»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию вокруг неустойки экс-наставника команды Игоря Черевченко.

«75 млн неустойки? Это бред, глупость, с Игорем Геннадьевичем сели, проговорили, все документы подписаны», – заявил Терюшков.

Что касается итоговой суммы, Терюшков сообщать не стал, поскольку, по его словам, это представляет военную тайну. Правда, подчеркнул, что сумма намного меньше заявленной в прессе.