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Терюшков – о контракте Черевченко: «75 млн неустойки? Это бред, глупость»

26 Февраля 2022 • 19:40 Комментировать
Химки
0:3
Динамо Москва
окончен
Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию вокруг неустойки экс-наставника команды Игоря Черевченко.

«75 млн неустойки? Это бред, глупость, с Игорем Геннадьевичем сели, проговорили, все документы подписаны», – заявил Терюшков.

Что касается итоговой суммы, Терюшков сообщать не стал, поскольку, по его словам, это представляет военную тайну. Правда, подчеркнул, что сумма намного меньше заявленной в прессе.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко Роман Терюшков
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