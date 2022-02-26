Терюшков – о контракте Черевченко: «75 млн неустойки? Это бред, глупость»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию вокруг неустойки экс-наставника команды Игоря Черевченко.
«75 млн неустойки? Это бред, глупость, с Игорем Геннадьевичем сели, проговорили, все документы подписаны», – заявил Терюшков.
Что касается итоговой суммы, Терюшков сообщать не стал, поскольку, по его словам, это представляет военную тайну. Правда, подчеркнул, что сумма намного меньше заявленной в прессе.
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