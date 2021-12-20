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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц раскрыл секрет успеха «Динамо»

20 Декабря 2021 • 12:48 Комментировать (1)
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц во время общения с представителями СМИ рассказал, в чем заключается секрет успеха «бело-голубых» в первой части нынешнего сезона.

«Секрет успеха? Он в моих футболистах. Самое важное, что игроки хотят идти по тому пути, который мы выбрали. Они стремятся развиваться», - передает слова немецкого тренера «Спорт-экспресс».

«Динамо» завершило первую половину сезона на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на два очка.

Турнир возобновится в феврале 2022 года.

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Комментарии (1)
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superzina
20 Декабря 2021 в 14:24
"Самое важное, что игроки хотят идти по тому пути, который мы выбрали."
Главное - идти по тому пути, который мы выбрали.
ГТ сумел выбрать правильный путь и смог убедить игроков идти по нему .
Именно ГТ Динамо обязано большому успеху : отставание всего-то на 2 очка от Зенита ,состав которого
в два раза дороже .
И именно своему ГТ Зенит обязан локальным провалом : всего - то 2 очка отделяет от 2-го места .
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