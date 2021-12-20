Шварц раскрыл секрет успеха «Динамо»

Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц во время общения с представителями СМИ рассказал, в чем заключается секрет успеха «бело-голубых» в первой части нынешнего сезона.

«Секрет успеха? Он в моих футболистах. Самое важное, что игроки хотят идти по тому пути, который мы выбрали. Они стремятся развиваться», - передает слова немецкого тренера «Спорт-экспресс».

«Динамо» завершило первую половину сезона на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на два очка.

Турнир возобновится в феврале 2022 года.