Московское «Динамо» решило зимой потратиться на нового вингера. Колумбийские источники уверяют в согласовании трансфера вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи.

Местный журналист Диего Руэда у себя в «Твиттере» написал, что стороны договорились о будущем переходе. За 25-летнего легионера «Динамо» заплатит около 11 миллионов евро.

Вилья неоднократно вызывался в сборную своей страны, а в нынешнем сезоне отметился уже девятью голами в 27 матчах во всех турнирах. Примечательно, что в его услугах было также заинтересовано другое «Динамо», киевское. Также игрока сватали в испанский чемпионат, но до конкретных предложений дело так и не дошло.