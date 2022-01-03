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«Было бы интересно на это посмотреть»: Кирьяков прокомментировал возможное воссоединение Мамаева и Кокорина в «Химках»

03 Января 2022 • 17:08 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Известный тренер и футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился своим мнением касательно трансферной кампании «Химок», которые недавно подписали полузащитника Павла Мамаева. Специалист считает, что наличие таких опытных игроков наверняка поможет клубу выбраться из зоны вылета.

Также Кирьяков отреагировал на слухи о возможном воссоединении Мамаева с Александром Кокориным, который может вернуться обратно в Россию на правах аренды из «Фиорентины».

«Было бы интересно на это посмотреть. Они оба хорошие футболисты, по крайней мере, для нашего чемпионата. Да, у них был непростой период, они это пережили», - прокомментировал Кирьяков в интервью для «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Сергей Кирьяков Павел Мамаев
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