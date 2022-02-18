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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» объявили о подписании полузащитника Николаса официально

18 Февраля 2022 • 21:07 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Аутсайдер российской Премьер-лиги «Химки» продолжают активную зимнюю трансферную кампанию. В пятницу клуб в своих социальных сетях объявил о заключении трудового договора с полузащитником Лоуренсом Николасом.

20-летний нигерийский футболист ранее выступал за «Олимп-Долгопрудный» в ФНЛ, куда перебрался из «Тамбова» (там же и дебютировал в РПЛ). Отмечается, что соглашение с Николасом будет действовать до середины 2024 года.

Свой первый официальный поединок после зимней паузы «Химки» проведут на домашней арене против московского «Динамо». Чемпионат России возобновляется на следующих выходных.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Лоуренс Николас
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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