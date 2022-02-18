Аутсайдер российской Премьер-лиги «Химки» продолжают активную зимнюю трансферную кампанию. В пятницу клуб в своих социальных сетях объявил о заключении трудового договора с полузащитником Лоуренсом Николасом.

20-летний нигерийский футболист ранее выступал за «Олимп-Долгопрудный» в ФНЛ, куда перебрался из «Тамбова» (там же и дебютировал в РПЛ). Отмечается, что соглашение с Николасом будет действовать до середины 2024 года.

Свой первый официальный поединок после зимней паузы «Химки» проведут на домашней арене против московского «Динамо». Чемпионат России возобновляется на следующих выходных.