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«Химки» всё же подписали форварда «Спартака» Руденко – ранее ходили слухи о проваленном медосмотре игрока официально

19 Февраля 2022 • 14:46 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Вслед за подписанием молодого нигерийского полузащитника Лоуренса Николаса «Химки» объявили о переходе нового футболиста в атакующею линию команды. Речь идет о форварде «Спартака» Александре Руденко.

22-летний игрок преимущественно привлекался к матчам за молодежные или дублирующие составы «красно-белых». Сам процесс оформления сделки получился запутанным, ведь на днях в прессе ходили слухи о проваленным Руденко медицинском осмотре. Впрочем, эту информацию в следствии опровергли в «Химках».

Свой первый официальный поединок после зимней паузы аутсайдер РПЛ проведет с одним из лидеров первенства – 26 февраля в гости приедет московское «Динамо».

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