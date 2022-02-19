Вслед за подписанием молодого нигерийского полузащитника Лоуренса Николаса «Химки» объявили о переходе нового футболиста в атакующею линию команды. Речь идет о форварде «Спартака» Александре Руденко.

22-летний игрок преимущественно привлекался к матчам за молодежные или дублирующие составы «красно-белых». Сам процесс оформления сделки получился запутанным, ведь на днях в прессе ходили слухи о проваленным Руденко медицинском осмотре. Впрочем, эту информацию в следствии опровергли в «Химках».

Свой первый официальный поединок после зимней паузы аутсайдер РПЛ проведет с одним из лидеров первенства – 26 февраля в гости приедет московское «Динамо».