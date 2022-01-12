Червиченко сравнил Жиркова с Ибрагимовичем

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на переход 38-летнего защитника Юрия Жиркова в «Химки». Эксперт считает, что данное решение футболиста является абсолютно правильным с финансовой точки зрения.

«А чем Жирков хуже Ибрагимовича? В серьезных клубах играл, здоровья хватает. Считаю, что пока от тебя есть польза, ты должен играть, выходить на поле. Поэтому если есть шанс заработать, это хорошо. На то и семья будет жить», - рассказал Червиченко в интервью для Rusfootball.info.

Напомним, что экс-игрок сборной России несколько месяцев находился без профессионального контракта, покинув «Зенит» по окончании прошлого сезона. Трудовой договор Жиркова с «Химками» рассчитан на полгода.