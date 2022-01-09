Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил перспективы Фёдора Смолова в стане «бело-голубых».

«Нужен ли Смолов «Динамо» - вопрос к Шварцу. Сегодня «Динамо» отличает достаточно хорошая организация игры. Это раскрывает возможности игроков, поэтому мы наблюдаем за ростом молодёжи. Игроки становятся опытнее и фактически становятся лидерами. Если мы говорим об усилении, то есть позиции у «Динамо», которые следовало бы продублировать.

Интересно, насколько трансфер Смолова согласован со Шварцем. Как правило, иностранные тренеры строго придерживаются прерогативы определения усиления и трансферов. Я думаю, что мнение главного тренера тут учитывалось. В «Краснодаре» Смолов, действительно, нашёл команду, подходящую ему. Он там провёл хорошее время. Затем был чемпионат мира, где, к сожалению, Фёдор не смог подтвердить свой класс, который он демонстрировал внутри чемпионата. У Смолова есть опыт, он - игрок сборной, поэтому его приглашение имеет смысл. Но насколько этот трансфер станет для «Динамо» полезным и эффективным, это вопрос времени. Ещё очень важно, насколько Смолов будет отвечать требованиям главного тренера», - сказал Бышовец.