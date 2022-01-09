Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Очень важно, насколько Смолов будет отвечать требованиям главного тренера» эксклюзив

09 Января 2022 • 23:49 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил перспективы Фёдора Смолова в стане «бело-голубых».

«Нужен ли Смолов «Динамо» - вопрос к Шварцу. Сегодня «Динамо» отличает достаточно хорошая организация игры. Это раскрывает возможности игроков, поэтому мы наблюдаем за ростом молодёжи. Игроки становятся опытнее и фактически становятся лидерами. Если мы говорим об усилении, то есть позиции у «Динамо», которые следовало бы продублировать.

Интересно, насколько трансфер Смолова согласован со Шварцем. Как правило, иностранные тренеры строго придерживаются прерогативы определения усиления и трансферов. Я думаю, что мнение главного тренера тут учитывалось. В «Краснодаре» Смолов, действительно, нашёл команду, подходящую ему. Он там провёл хорошее время. Затем был чемпионат мира, где, к сожалению, Фёдор не смог подтвердить свой класс, который он демонстрировал внутри чемпионата. У Смолова есть опыт, он - игрок сборной, поэтому его приглашение имеет смысл. Но насколько этот трансфер станет для «Динамо» полезным и эффективным, это вопрос времени. Ещё очень важно, насколько Смолов будет отвечать требованиям главного тренера», - сказал Бышовец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
00:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Зенит» требует у «Лиона» за трансфер Азмуна
09 Января
23:32 · Россия. Премьер-лига
Жиго сватают в чемпионат Бельгии 1 слухи
23:06 · Россия. Премьер-лига
Язиджи дал своё согласие на переход в ЦСКА 1 слухи
22:33 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «В ЦСКА сейчас есть молодые игроки, почему вокруг них не сделать костяк»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может разорвать контракт со Спаичем 1
20:21 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» определился с тремя кандидатами на пост главного тренера, решение будет принято на следующей неделе 1
19:44 · Россия. Премьер-лига
Смолов может успеть отправиться с «Динамо» на первые тренировочные сборы 1
19:20 · Россия. Премьер-лига
Цорн опроверг слухи о распродаже футболистов «Локомотива»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что «Зениту» не стоит продавать Азмуна за три миллиона евро 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Оздоев пока не планирует продлевать контракт с «Зенитом» - он хочет получать регулярную игровую практику 2 слухи
17:06 · Россия. Премьер-лига
В расположении «Ахмата» выявлено два случая COVID-19
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Активные фанаты «Спартака» и ЦСКА собираются бойкотировать дерби Москвы 3
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не устраивает предложение «Лиона» по Азмуну 1
12:30 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Анжи» Чакрыгин ушёл из жизни в 37 лет 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
​«Уфа» сделала предложение по Стоцкому
Все новости
Рекомендуем