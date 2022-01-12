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Бувач считает, что Смолов поможет «Динамо» стать лучше

12 Января 2022 • 22:12 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Желько Бувач, работающий заместителем генерального директора по спорту в московском «Динамо», выразил мнение, что нападающий Фёдор Смолов поможет команде стать лучше.

«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России. Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать еще лучше», – цитирует Бувача официальный сайт «Динамо».

Напомним, что ранее Желько Бувач долгое время являлся помощником Юргена Клоппа в «Ливерпуле», однако после того, как между старыми друзьями состоялась ссора, Бувач был вынужден покинуть Мерсисайд.

Что касается Смолова, то сегодня московское «Динамо» официально объявило о возвращении игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Желько Бувач
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