Бувач считает, что Смолов поможет «Динамо» стать лучше

Желько Бувач, работающий заместителем генерального директора по спорту в московском «Динамо», выразил мнение, что нападающий Фёдор Смолов поможет команде стать лучше.

«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России. Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать еще лучше», – цитирует Бувача официальный сайт «Динамо».

Напомним, что ранее Желько Бувач долгое время являлся помощником Юргена Клоппа в «Ливерпуле», однако после того, как между старыми друзьями состоялась ссора, Бувач был вынужден покинуть Мерсисайд.

Что касается Смолова, то сегодня московское «Динамо» официально объявило о возвращении игрока.