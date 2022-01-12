Юрий Жирков оценил перспективы Смолова в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Юрий Жирков положительно оценивает перспективы перехода Фёдора Смолова в московский клуб. По его мнению, Смолов усилит клуб. Ранее уже высказывалось мнение, что с приходом нападающего «Динамо» сможет выиграть чемпионат России, чего еще ни разу не случалось (наивысшее место - второе в 1994 году). Жирков не готов предсказывать подобные вещи, но он похвалил Фёдора:

- Смолов является хорошим нападающим. Его переход пойдёт на пользу «Динамо». Он вернулся домой, - приводит слова Жиркова ТАСС.