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Александр Мостовой - о Мхитаряне в «Динамо»: «Здесь неоднозначно всё» эксклюзив

20 Февраля 2022 • 22:50 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Генриха Мхитаряна в московское «Динамо».

«Удивляться тут нечему. Я думаю, Мхитарян уже на закате своей карьеры, ему 33 года. Там ему уже, наверное, тяжело, поэтому он ищет вариант, где будет попроще. А в нашем чемпионате спокойно можно играть.

«Динамо» - такая команда, у которой усиления сейчас стоят на втором плане. В принципе, у них хороший состав и приличная скамейка. Плюс ещё Смолов пришёл. Поэтому сложно сказать, усилил бы Мхитарян «Динамо» или нет. Конкуренцию создаст, да. Надо понимать, что если приходит Мхитарян, то его нужно будет ставить в основной состав, значит, кого-то надо будет убирать. Вряд ли это станет ударом по чьему-то развитию, но последствия могут быть. Пойдёт у него игра - хорошо, а если не пойдёт? Мхитаряна уберут, а он скажет: «А для чего меня подписывали?» Здесь неоднозначно всё. Если бы команда шла на 8 месте, то да, прошёл и всё. А «Динамо» на втором месте и борется за чемпионство», - сказал Мостовой

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Генриха Мхитарян
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