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Кирьяков: Сможет ли Смолов перестроиться под игру «Динамо» - большой вопрос эксклюзив

12 Января 2022 • 17:01 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Экс-игрок «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение по поводу перехода нападающего Федора Смолова в команду Сандро Шварца.

- «Локомотив» объявил, что Смолов перешел в «Динамо». Как относитесь к этому трансферу?

- Плюс это трансфера – это опыт Смолова. А минус – уровень игры Фёдора. Хотя на сегодняшний день он является действующим футболистом сборной, но к нему очень много вопросов.

- Каких?

- Если у тебя такие амбиции, о которых ты говоришь, то в решающих матчах ты должен себя проявлять. Ты же не мальчик, на которого возлагают надежды, а состоявшийся футболист. Ты должен брать игру на себя. Но мы этого не видели. К минусам я бы еще отнес его нестабильную игру и в целом, и в отдельных встречах. Вроде есть неплохие эпизоды, но целостной игры нет. Мы, наверное, уже забыли, когда Фёдор проводил стабильно все девяносто минут, держа соперников в напряжении и постоянно участвуя в игре. Сделает эпизод и пропадает. Хотя качества у него есть. И Фёдор уже состоявшийся игрок. Он должен вести за собой партнеров.

- Но теперь к нему будут новые требования.

- Наверняка. «Динамо» играет динамично, энергозатратно, с большим движением. Сможет ли Фёдор перестроиться – это большой вопрос. Молодежь там сейчас показывает дерзкую, быструю, наглую игру. Найдется ли там место Фёдору – покажет время.

- Получается, стиль «Динамо» Смолову не очень подходит, учитывая, что надо держать высокую интенсивность всю игру?

- Да. Интенсивность надо держать весь матч. Таковы требования Шварца. Подходит ли Фёдор под это требование и как сам это видит? Сможет ли он это делать? Вопрос. Хотя у него был неплохой период в «Краснодаре». Но там игра была выстроена под него, и там он много забивал. Он находился в определенных зонах, и это все хорошо смотрелось, было взаимопонимание с партнерами. Но потом мы помним провалы, его игру за рубежом. Да он забивал «Реалу» и «Барселоне», но свою состоятельность он там не доказал.     

- Нет опасений, что Смолов закроет дорогу в основу молодому Тюкавину?

- Это конкуренция. Шварц все-таки зарубежный тренер, и он будет реально оценивать способности каждого футболиста. У Смолова, получается, конкуренты Тюкавин и Грулёв. Эти ребята неплохо провели первую часть чемпионата. Если Фёдор перестроится – это будет плюс для «Динамо». Если он будет играть в свой футбол, можно говорить, что он не помощник «бело-голубым».

- Как думаете, почему «Локомотив» решил расстаться с нападающим сборной России?

- Это общее состояние клуба в целом. Там идет смена курса развития. Мы видим, что они избавляются от дорогостоящих игроков, которые получают большие деньги. Сейчас будет курс на своих молодых воспитанников. Меньше денег будет платиться. И по игре тоже были вопросы к Смолову. При Николиче это был один футболист. После него – совсем другой. 

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- Ради ухода в «Динамо» Смолов согласился на понижение зарплаты в два раза. Почему он на это пошел?

- Наверное, был недоволен ситуацией, которая сложилась сейчас в «Локомотиве»: уход Рангника, смена президента, продажа ведущих игроков. Плюс недовольство требованиями на поле, возможно, партнерами. Видимо, уже душа не лежала к этой команде, и он захотел сменить обстановку.

- Как считаете, у «Динамо»  есть проблемы с нападением, учитывая то, что клуб усилил эту позицию?

- Серьезной необходимости в этом не было. Но Смолов - русский игрок, футболист сборной России с невысокой трансферной стоимостью, плюс он пошел на понижение зарплаты, что тоже сыграло свою роль. Плюс агентские дела наверняка имели место. Нюансов много, которые повлияли. И потом, никуда не надо ехать, все в Москве. Он знает базу и общее положение дел.

Елена Григорьевская

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Динамо Москва Сергей Кирьяков Фёдор Смолов
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