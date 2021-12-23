Габулов займёт должность генерального директора «Химок»

В скором времени в «Химках» произойдет рокировка на должности генерального директора клуба. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Сергей Анохин покинет свой пост, но при этом останется работать в наблюдательном совете.

На его место будет назначен Владимир Габулов, в прошлом голкипер национальной сборной России. В феврале 2020 года специалист начал свою деятельность в данной сфере, но в июле 2021 года остался без работы, распрощавшись с командой «Долгопрудный».

Напомним, что «Химки» на данный момент планируют провести активную трансферную кампанию зимой, дабы попытаться во второй части сезона сохранить прописку в высшем дивизионе.