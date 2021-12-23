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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов займёт должность генерального директора «Химок»

23 Декабря 2021 • 21:28 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

В скором времени в «Химках» произойдет рокировка на должности генерального директора клуба. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Сергей Анохин покинет свой пост, но при этом останется работать в наблюдательном совете.

На его место будет назначен Владимир Габулов, в прошлом голкипер национальной сборной России. В феврале 2020 года специалист начал свою деятельность в данной сфере, но в июле 2021 года остался без работы, распрощавшись с командой «Долгопрудный».

Напомним, что «Химки» на данный момент планируют провести активную трансферную кампанию зимой, дабы попытаться во второй части сезона сохранить прописку в высшем дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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