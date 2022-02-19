Недавно стало известно, что полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян решил не продлевать свой контракт с итальянским клубом. Летом армянский футболист будет рассматривать другие варианты для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что интерес к опытному плеймейкеру проявляет «Спартак», но в конечном итоге «красно-белые» опровергли эту информацию. Впрочем, сейчас появились данные, согласно которым Мхитарян по окончании сезона получит предложение от московского «Динамо».

Об этом сообщает «РБ Спорт», уточняя, что на переход может повлиять спортивный директор «бело-синих» Желько Бувач, который ранее пересекался с 33-летним игроком в дортмундской «Боруссии».