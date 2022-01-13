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Потеря для московского «Динамо» - клуб покинул его начальник

13 Января 2022 • 23:47 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Официальный сайт московского «Динамо» сообщает о расставании с Сергеем Якунчиковым, который доселе выполнял функции начальника команды. В публикации клуба отмечается, что расставание произошло по обоюдному согласию, но конкретные причины расставания не указываются. Известно и имя того, кто временно возьмет на себя функции Якунчикова, это Евгений Козлов.

 - Мы благодарим Сергея Павловича за профессиональную, ответственную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, - гласит опубликованное сообщение.

Ранее Якунчиков работал в таких командах, как ЦСКА, «Велес» и «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Якунчиков
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