Потеря для московского «Динамо» - клуб покинул его начальник

Официальный сайт московского «Динамо» сообщает о расставании с Сергеем Якунчиковым, который доселе выполнял функции начальника команды. В публикации клуба отмечается, что расставание произошло по обоюдному согласию, но конкретные причины расставания не указываются. Известно и имя того, кто временно возьмет на себя функции Якунчикова, это Евгений Козлов.

- Мы благодарим Сергея Павловича за профессиональную, ответственную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, - гласит опубликованное сообщение.

Ранее Якунчиков работал в таких командах, как ЦСКА, «Велес» и «Химки».