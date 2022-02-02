Шварц – о сборах «Динамо»: «Команда очевидно прибавляет»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после очередного контрольного поединка на зимних тренировочных сборах команды. Наставник поделился впечатлениями от игры с «Партизаном», а также дал общую оценку подготовке футболистов.

«У нас был серьезный объем работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели сегодняшний матч с хорошим настроем. Команда очевидно прибавляет, но мы должны постоянно совершенствовать свою игру, чтобы максимально соответствовать нашей игровой философии», - приводит слова немца официальный сайт клуба.

«Динамо» будет входить во вторую половину сезона в статусе главного преследователя «Зенита» в борьбе за чемпионство. После 18 туров питерцы ушли в отрыв всего на два очка в турнирной таблице.