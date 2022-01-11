Смородская поддерживает решение Смолова перейти в «Динамо»

Ольга Смородская, являвшаяся президентом московского «Локомотива» с 2010 по 2016 год, выразила поддержку форварду «железнодорожников» Фёдору Смолову, который принял решение перейти в «Динамо».

«Выбор Федора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У железнодорожников не намечается никаких позитивных изменений», – заявила Смородская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что трансфер Смолова может обойтись московскому «Динамо» в 10 миллионов рублей. Ранее Фёдор уже выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год. В 68 матчах за клуб он смог отличиться тремя забитыми голами.