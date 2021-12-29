«Не знаю этого футболиста»: Агент Модрича заявил, что не помогал оформлять трансфер Захаряна в «Реал»

На прошлой неделе активно обсуждалась история, связанная с возможным переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в мадридский «Реал» за 20 миллионов евро. Отмечалось, что в процессе переговоров участвовал агент Луки Модрича, Владо Лемич, прилетавший для этого в Москву вместе с представителями «сливочных».

Однако сам Лемич опроверг данную информацию в разговоре с РИА. «В последний раз я был в России три года назад. Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете и не участвую в связанных с ним сделках», - прокомментировал специалист.

Напомним, что осенью Захаряна сватали чуть ли не в каждый топ-клуб Европы. Сам же молодой футболист отказался давать четкий ответ, готов ли он принять новый вызов в своей карьере.