Силкин думает, что Смолову подойдет стиль «Динамо»

Сергей Силкин, возглавлявший московское «Динамо» с 2011 по 2012 год, выразил мнение, что Фёдор Смолов впишется в атакующий стиль «бело-голубых».

«Динамо» играет в комбинационный футбол. Такой подойдет Фёдору. У него есть все шансы, чтобы стать основным», – приводит слова бывшего тренера «Динамо» Betonmobile.

Ранее Сергей Силкин также являлся игроком московского «Динамо». С 1983 по 1989 год он отыграл 101 матч на позиции защитника, в котором отличился одним забитым голом.

Что касается Смолова, то в этом сезоне на счету экс-игрока «Сельты» 7 голов в 15 матчах за московский «Локомотив» в РПЛ.