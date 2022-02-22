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«Фарфан в 35 лет был одним из лучших, возраст не проблема»: Сёмин – о возможном переходе Мхитаряна в «Динамо»

22 Февраля 2022 • 23:52 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

На днях появилась информация об интересе московского «Динамо» к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну, который по окончании текущего сезона получит статус свободного агента. Сообщалось, что российский клуб попытается убедить 33-летнего футболиста присоединиться с ним.

Своим мнением на это счет поделился известный тренер Юрий Сёмин. По словам специалиста, наличие такого исполнителя в местном первенстве пойдет лишь на пользу.

«Мхитарян — большой мастер. Конечно, здорово, если такие высококлассные игроки будут выступать в РПЛ. Возраст Генриха? Нормальный у него возраст, игровой. Фарфан в 35 лет был одним из лучших игроков лиги, это не проблема», - цитирует Сёмина Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Динамо Москва Юрий Сёмин Генрих Мхитарян
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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