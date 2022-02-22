«Фарфан в 35 лет был одним из лучших, возраст не проблема»: Сёмин – о возможном переходе Мхитаряна в «Динамо»

На днях появилась информация об интересе московского «Динамо» к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну, который по окончании текущего сезона получит статус свободного агента. Сообщалось, что российский клуб попытается убедить 33-летнего футболиста присоединиться с ним.

Своим мнением на это счет поделился известный тренер Юрий Сёмин. По словам специалиста, наличие такого исполнителя в местном первенстве пойдет лишь на пользу.

«Мхитарян — большой мастер. Конечно, здорово, если такие высококлассные игроки будут выступать в РПЛ. Возраст Генриха? Нормальный у него возраст, игровой. Фарфан в 35 лет был одним из лучших игроков лиги, это не проблема», - цитирует Сёмина Sport24.