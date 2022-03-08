Мамаев занимается по индивидуальной программе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о текущем состоянии полузащитника «красно-чёрных» Павла Мамаева, который получил травму в матче с «Динамо» (0:3).

«Павла пока побережём. Он сейчас занимается по индивидуальной программе», — приводит слова Терюшкова «СЭ».

В текущем сезоне 33-летний Мамаев успел сыграть за «Химки», в которые перешёл зимой в качестве свободного агента, лишь один матч.

Контракт россиянина рассчитан до лета 2022 года.

После 20 туров РПЛ «Химки» занимают последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 14 очков.