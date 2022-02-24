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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Решение далось мне очень тяжело»

24 Февраля 2022 • 09:40 Комментировать (10)
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран отныне будет руководить подмосковными «Химками». Клуб идет на последнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, но. несмотря на это, Юран согласился на эту работу, хотя и признал - долго размышлял над этим решением.

- Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок. Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг. Да, «Химки» — это РПЛ, Подмосковье, семья рядом. И тем не менее я колебался, - цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Для Юрана это уже третье возвращение в «Химки» - он тренировал клуб в 2008 году, а также в 2020. В период с 2020 по 2022 год он работал в другом конце России - со СКА-Хабаровском, о котором и упоминал чуть выше.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
24 Февраля 2022 в 10:20
Решение ложиться под спартак или нет? Ну да, бывшему наставнику оно далось легче)) Юран только со второй попытки согласился))
andreyshkurenko060388
24 Февраля 2022 в 09:44
неуместно публиковать такие новости сейчас. только реакции и комментарии по поводу войны в украине
Richard Sorge
24 Февраля 2022 в 09:56
Тебя, чушка, забыть спросили, что уместно, а что нет ))
andreyshkurenko060388
24 Февраля 2022 в 10:06
ты мне из очереди в обменник текст набираешь, лапоть?
Richard Sorge
24 Февраля 2022 в 10:12
Ты что-то попутало, кастрюльное ))
Очереди то как раз в куеве и близлежащих территориях.
andreyshkurenko060388
24 Февраля 2022 в 10:17
а.. ты просто нищий и тебе не на что валюту покупать. иди тогда хотя бы в магаз, сахар и крупу закупи (скоро подорожает и закончится)
Richard Sorge
24 Февраля 2022 в 10:45
На что мне покупать, я же "нищий"? ))
И с чего вдруг сахар и крупа закончится?
РФ в плане продовольственной безопасности вполне самодостаточна.
В отличии от окраины, которая всю жизнь раком и с протянутой рукой ))
crocodile
24 Февраля 2022 в 10:18
а в сперми и членинграде есть за чем вставать в очереди, ватнорылый?
или токмо скален?)
Richard Sorge
24 Февраля 2022 в 10:51
Очереди только в зоопарках, на крокодилов много желающих посмотреть ))
Кстати, а ты что ещё на сайте делаешь?
А ну вперед, на передовую, кастрюлемордый, а то там твоих соплеменников стадами в плен берут ))
SpaM
24 Февраля 2022 в 11:23
Это спортивный ресурс. Тут про футбол. Хочешь поболтать про войну - проваливай на геополитические сайты.
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