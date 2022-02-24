Юран: «Решение далось мне очень тяжело»

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран отныне будет руководить подмосковными «Химками». Клуб идет на последнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, но. несмотря на это, Юран согласился на эту работу, хотя и признал - долго размышлял над этим решением.

- Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок. Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг. Да, «Химки» — это РПЛ, Подмосковье, семья рядом. И тем не менее я колебался, - цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Для Юрана это уже третье возвращение в «Химки» - он тренировал клуб в 2008 году, а также в 2020. В период с 2020 по 2022 год он работал в другом конце России - со СКА-Хабаровском, о котором и упоминал чуть выше.