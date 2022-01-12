Пивоваров: «Смолов сразу может усилить нападение «Динамо»

Павел Пивоваров, являющийся генеральным директором московского «Динамо», выразил мнение, что нападающий Фёдор Смолов сможет сходу усилить нападение команды.

«С переходом Фёдора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования – это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения», – заявил Пивоваров официальному сайту московского «Динамо».

Отметим, что по данным из российской прессы, трансфер Смолова обошелся «Динамо» в сумму около 10 миллионов рублей. Что касается самого игрока, то он согласился пойти на существенное понижение в зарплате ради возвращения в бывший клуб.