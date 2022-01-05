Слухи касательно возможного перехода вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи в «Динамо» ходили уже несколько месяцев. В течение этого времени прослеживалась интересная тенденция – колумбийские издания сообщали о прогрессе в переговорах, а источники, близкие к московскому клубу, опровергали это.

Впрочем, наконец-то на родине футболиста тоже подтвердили, что трансферу не суждено случиться. Согласно данным, предоставленным TyC Sports, «бело-синие» отказались от идеи приобретения Вильи и не будут выходить на связь с его агентами.

Ранее потенциальная сделка оценивалась в девять миллионов евро. К слову, интерес к 25-летнему колумбийцу до сих пор сохраняет другое «Динамо», киевское.