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«Динамо» отказалось от идеи подписания вингера сборной Колумбии слухи

05 Января 2022 • 00:04 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Слухи касательно возможного перехода вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи в «Динамо» ходили уже несколько месяцев. В течение этого времени прослеживалась интересная тенденция – колумбийские издания сообщали о прогрессе в переговорах, а источники, близкие к московскому клубу, опровергали это.

Впрочем, наконец-то на родине футболиста тоже подтвердили, что трансферу не суждено случиться. Согласно данным, предоставленным TyC Sports, «бело-синие» отказались от идеи приобретения Вильи и не будут выходить на связь с его агентами.

Ранее потенциальная сделка оценивалась в девять миллионов евро. К слову, интерес к 25-летнему колумбийцу до сих пор сохраняет другое «Динамо», киевское.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Бока Хуниорс Себастьян Вилья
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