ЦСКА попал под санкции Минфина США

Московский футбольный клуб ЦСКА стал одной из жертв недавних событий на политической арене на фоне конфликта между Россией и Украиной – «армейцы» попали под санкции Минфина США с 22 февраля 2022 года. Подобная информация появилась во вторник на сайте ведомства.

Стоит отметить, что это напрямую связано с владельцем 77,63% акций ЦСКА, банком ВЭБ.РФ. То есть, футбольная команда попала под ограничения как структура ВЭБ.РФ.

Напомним, ВЭБ.РФ является акционером ЦСКА с 2020 года. Помимо Минфина США, против госкорпорации также ожидаются санкции Евросоюза. Пока точно неизвестно, как вышеуказанные события повлияют на деятельность команды.