Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА попал под санкции Минфина США

23 Февраля 2022 • 00:11 Комментировать (1)
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Московский футбольный клуб ЦСКА стал одной из жертв недавних событий на политической арене на фоне конфликта между Россией и Украиной – «армейцы» попали под санкции Минфина США с 22 февраля 2022 года. Подобная информация появилась во вторник на сайте ведомства.

Стоит отметить, что это напрямую связано с владельцем 77,63% акций ЦСКА, банком ВЭБ.РФ. То есть, футбольная команда попала под ограничения как структура ВЭБ.РФ.

Напомним, ВЭБ.РФ является акционером ЦСКА с 2020 года. Помимо Минфина США, против госкорпорации также ожидаются санкции Евросоюза. Пока точно неизвестно, как вышеуказанные события повлияют на деятельность команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Антидыня
23 Февраля 2022 в 00:31
Вернуть клуб в собственность Министерства обороны и возродить славные традиции Команды лейтенантов.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
00:48 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
Российский Рональдо в ФНЛ-2: Не сон, а новое подписание «Олимпа-Долгопрудного-2» 1
00:20 · Россия. Премьер-лига
В России закрылось зимнее трансферное окно – команды уже не могут регистрировать новичков 1
00:10 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» усилился нападающим из Парагвая 1
22 Февраля
23:52 · Россия. Премьер-лига
«Фарфан в 35 лет был одним из лучших, возраст не проблема»: Сёмин – о возможном переходе Мхитаряна в «Динамо»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переезде Оздоева в Ла Лигу
21:47 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Как спортивный менеджер, я хочу добиться титула – сделаю это с «Уфой»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Шварц дал оценку трансферной кампании «Динамо»
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Ботхейм рассказал о словах Холанна перед его переходом в «Краснодар»
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Ротенберг: «Санкции не повлияют на «Сочи»
18:12 · Россия. Премьер-лига
​Эксперт рассказал, как на ЦСКА повлияют санкции против спонсора
17:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Хаммарбю» рассказали о переговорах «Локомотива» по Сведбергу эксклюзив
17:20 · Россия. Премьер-лига
​«Уфа» арендовала двоюродного брата Лукаку официально
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина прокомментировал слухи о «Боруссии»
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Шварц высказался о Карпине
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Великобритания ввела санкции против спонсора ЦСКА
Все новости
Рекомендуем