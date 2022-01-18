«Химки» перехватили у ЦСКА Главчича

Подмосковный клуб «Химки» проинформировал общественность о соглашении с хавбеком хорватского клуба «Славен Белупо» - Неманьей Главчичем. На услуги 24-летнего сербского футболиста претендовал также и столичный ЦСКА, однако в этом случае «Химки» оказались расторопнее. Соглашение клуба с перспективным футболистом подписано на два с половиной года, информация о нем появилась в командном «Твиттере» подмосковского клуба.

Футбольные клубы «Химки» и хорватский «Славен Белупо» согласовали переход полузащитника Неманьи Главчича. Сербский футболист подписал контракт с «Химками» на 2,5 года



Dobrodošli, Nemanja! pic.twitter.com/HcNvUUGIOT — ФК «Химки» (@fc_khimki) January 18, 2022

Главчич регулярно выходил на поле в чемпионате Хорватии в нынешнем сезоне, сыграв в семнадцати матчах. В них он записал на свой счет три голевых передачи. Ранее Главчич играл в родной Сербии, в 2016 году став обладателем Кубка Сербии в составе «Партизана».