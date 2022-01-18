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«Химки» перехватили у ЦСКА Главчича

18 Января 2022 • 21:32 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Подмосковный клуб «Химки» проинформировал общественность о соглашении с хавбеком хорватского клуба «Славен Белупо» - Неманьей Главчичем. На услуги 24-летнего сербского футболиста претендовал также и столичный ЦСКА, однако в этом случае «Химки» оказались расторопнее. Соглашение клуба с перспективным футболистом подписано на два с половиной года, информация о нем появилась в командном «Твиттере» подмосковского клуба.

Главчич регулярно выходил на поле в чемпионате Хорватии в нынешнем сезоне, сыграв в семнадцати матчах. В них он записал на свой счет три голевых передачи. Ранее Главчич играл в родной Сербии, в 2016 году став обладателем Кубка Сербии в составе «Партизана».
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Неманья Главчич
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