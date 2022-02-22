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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Чемпионат ещё не возобновился, а тренера «Химок» уже уволили, странная ситуация» эксклюзив

22 Февраля 2022 • 23:07 Комментировать (1)
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением об увольнении Игоря Черевченко с поста главного тренера «Химок».

«Тяжело что-то говорить, потому что мы не знаем, что произошло. Чемпионат ещё не возобновился, а тренера уже уволили. Странная ситуация. Его уволили, потом позвали обратно и опять уволили. Может быть, он сам изъявил желание уйти. Сейчас «Химки» укрепились: пришёл Жирков, Мамаев, Глушаков остался. Средняя линия у них мощная.

Посмотрим, как они теперь будут играть. Начнётся чемпионат - будет видно. Что касается возможного назначения Юрана, он уже тренировал «Химки», поэтому к нему и обратились. Последнее место в таблице - это всегда критическая ситуация. Но я и «Крылья», и «Урал» принимал, которые находились на последней строчке таблицы, и удавалось вытаскивать. Это всегда тяжело, возглавить команду, которая находится на последнем месте. Тех, что в середине таблицы, не так тяжело», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Тарханов Игорь Черевченко
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Комментарии (1)
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andi
22 Февраля 2022 в 23:14
Сам в аху*.
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