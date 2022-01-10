Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известный эксперт назвал Смолова «игроком вчерашнего дня»

10 Января 2022 • 22:35 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Фёдору Смолову скоро исполнится 31 год, и все чаще и чаще можно услышать скептические оценки его перспектив. В частности, вопросами задается известный эксперт и комментатор Геннадий Орлов. Свое недоумение он выразил в связи с тем, что Смолов собрался в московское «Динамо». Доселе Фёдор выступал в составе «Локомотива», который заплатил за него около девяти миллионов евро в 2018 году.

 - Не знаю, зачем он нужен «Динамо». При той скоростной игре, которую выстроил Шварц, нужен ли им Смолов? Не уверен. Он, как и Миранчук, играет в футбол вчерашнего дня. Нет постоянного движения. Посмотрите, как много бегают Малком и Клаудинью. Перестроится ли Смолов в «Динамо»? Не уверен, - рассуждает Орлов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
23:04 · Россия. Премьер-лига
Васютин остаётся в Швеции - «Зенит» продлил соглашение с «Юргорденом»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Новобранец «Зенита» признавался в том, что болеет за... «Спартак» 1
22:35 · Россия. Премьер-лига
Известный эксперт назвал Смолова «игроком вчерашнего дня»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Зенита» уверяет - Дзюба остается в команде «на 100 процентов»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Осинькин считает, что Сергеев усилит «Зенит» 6
20:19 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Я до сих пор в шоке!» 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
Главчич, которым интересовался ЦСКА, скорее всего, перейдет в «Химки» 1
19:09 · Россия. Премьер-лига
Захарян и Мухин вошли в топ-40 молодых игроков, которые по мнению УЕФА выстрелят в этом сезоне
19:04 · Россия. Премьер-лига
Уткин интересен топ-клубам РПЛ
18:17 · Россия. Премьер-лига
Азмун хочет остаться в «Зените» 7
17:36 · Россия. Премьер-лига
Газзаев думает, что в первой части сезона Алексею Березуцкому не хватило Василия
14:57 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко прокомментировал уход из «Краснодара» 2
14:37 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий готов к тому, что ЦСКА найдет другого тренера
14:27 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий не понимает, почему ЦСКА не продлевает контракт с Акинфеевым
Все новости
Рекомендуем