Известный эксперт назвал Смолова «игроком вчерашнего дня»

Фёдору Смолову скоро исполнится 31 год, и все чаще и чаще можно услышать скептические оценки его перспектив. В частности, вопросами задается известный эксперт и комментатор Геннадий Орлов. Свое недоумение он выразил в связи с тем, что Смолов собрался в московское «Динамо». Доселе Фёдор выступал в составе «Локомотива», который заплатил за него около девяти миллионов евро в 2018 году.

- Не знаю, зачем он нужен «Динамо». При той скоростной игре, которую выстроил Шварц, нужен ли им Смолов? Не уверен. Он, как и Миранчук, играет в футбол вчерашнего дня. Нет постоянного движения. Посмотрите, как много бегают Малком и Клаудинью. Перестроится ли Смолов в «Динамо»? Не уверен, - рассуждает Орлов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».