«Динамо» объяснило отсутствие украинцев Воронина и Ордеца на матче с «Химками»

Московское «Динамо» совсем скоро начнёт матч 19-го тура российской Премьер-лиги против подмосковных «Химок». На матче отсутствуют украинский защитник «бело-голубых» Иван Ордец, а также его соотечественник тренер Андрей Воронин.

В стане динамовцев намекнули, что отсутствие Ордеца и Воронина связано с их моральным состоянием, учитывая обострившуюся ситуацию на Украине.

«Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец также не примут участия в матче с «Химками». Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

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